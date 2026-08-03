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A APIFARMA volta a atribuir, no próximo ano letivo, a Bolsa Universitária de Mérito APIFARMA, uma iniciativa criada em janeiro de 2023 com a colaboração institucional do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior.

O programa destina-se a estudantes de nacionalidade portuguesa que se inscrevam pela primeira vez no ensino superior público universitário e que permaneçam nesse sistema durante todo o ciclo de estudos, incluindo licenciatura e/ou mestrado integrado.

A bolsa pretende apoiar alunos com mérito académico, que tenham obtido uma nota de candidatura superior a 17 valores, mas que disponham de recursos económicos reduzidos.

Podem candidatar-se estudantes portugueses que concluam o ensino secundário em Portugal continental ou nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores e que ingressem num curso de formação inicial do ensino superior público universitário, correspondente ao 1.º ciclo ou a um mestrado integrado, independentemente da área de estudos.

Em cada ano letivo serão atribuídas 10 bolsas, no valor de 6 mil euros cada.

As candidaturas decorrem entre os dias 1 e 31 de agosto. A comunicação da atribuição das bolsas está prevista para setembro, enquanto a divulgação dos bolseiros deverá ocorrer até 31 de dezembro.

O pagamento da bolsa é efetuado em quatro prestações anuais, nos meses de outubro, janeiro, março e maio, tanto no primeiro ano de atribuição como nos anos de renovação.

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