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O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) apelou aos proprietários de habitações e edifícios para terem em conta a presença de andorinhas antes de iniciarem obras nas fachadas, lembrando que estas aves se encontram em plena época de nidificação.

Numa publicação divulgada nas redes sociais, o instituto recorda que os ninhos das andorinhas devem ser preservados durante todo o ano e que a sua remoção carece de autorização, conforme previsto na lei.

O ICNF sublinha ainda a importância das andorinhas para o ambiente, destacando o seu papel no controlo natural de mosquitos, considerando que a convivência com estas aves representa um benefício ambiental.

Como forma de conciliar a realização de obras com a proteção das andorinhas, o instituto recomenda que os trabalhos sejam programados para o outono, a partir de setembro, quando as aves já tiverem migrado e os ninhos estiverem desocupados.

Relativamente à sujidade que pode ser causada pela presença das aves nas fachadas, o ICNF sugere a instalação de uma pequena placa ou tabuleiro por baixo dos ninhos, permitindo manter a fachada mais limpa sem comprometer a segurança das aves nem a proteção dos seus ninhos.

O ICNF incentiva ainda à adoção de soluções que promovam a harmonia entre as necessidades das pessoas e o respeito pelo ciclo natural das andorinhas.

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