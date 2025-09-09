Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A principal novidade é o alargamento da gratuitidade da vacina contra a gripe a todas as crianças entre os 6 e os 23 meses, uma faixa etária que, segundo dados nacionais, apresenta taxas de hospitalização e de cuidados intensivos semelhantes às das pessoas mais idosas. A DGS recomenda ainda a vacinação de crianças entre os 2 e os 4 anos para prevenir casos graves de doença.

À semelhança da época anterior, estará disponível a vacina contra a gripe de dose elevada para pessoas com 85 ou mais anos e residentes em estruturas residenciais para idosos, instituições similares e na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

A vacinação será gratuita para os grupos considerados prioritários e decorrerá:

Nos centros de saúde: para bebés dos 6 aos 23 meses, pessoas com 60 ou mais anos, incluindo os 85+, profissionais e utentes de lares e da RNCCI, pessoas com doenças de risco, grávidas, profissionais de saúde (públicos e privados), estudantes em estágio clínico, bombeiros que transportam doentes, cuidadores de pessoas dependentes, profissionais da distribuição farmacêutica, pessoas em situação de sem-abrigo e reclusos.

Nas farmácias comunitárias: para utentes entre os 60 e os 84 anos e para profissionais de saúde das próprias farmácias.

A DGS sublinha que esta estratégia tem como objetivo reduzir a vulnerabilidade individual, diminuir a carga da doença e aliviar a pressão sobre os serviços de saúde, prevenindo o aumento da procura nas urgências e os internamentos por infeções respiratórias.