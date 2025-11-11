Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais de um milhão de pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 desde o início da campanha sazonal, em setembro, enquanto a gripe se aproxima dos dois milhões de vacinados, segundo dados oficiais esta terça-feira divulgados.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), já foram administradas 1.088.936 vacinas contra a Covid-19, das quais 557.369 em estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 530.625 em farmácias.

Na vacinação contra a gripe, foram administradas 1.906.316 vacinas, das quais 557.369 no SNS e 530.625 nas farmácias

De acordo com os dados da DGS, 52% das pessoas com 85 ou mais anos já se encontram vacinadas e 74,25% contra a gripe.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.