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Até agora, a vacinação estava centrada em crianças e adolescentes (iniciada em 2008 para raparigas e apenas em 2020 para rapazes), deixando de fora jovens adultos que, na prática, não tinham acesso gratuito à vacina. Com a nova decisão, mulheres não vacinadas em idade pediátrica passam a poder fazê-lo sem custos, tal como os homens até aos 26 anos.

O alargamento responde a recomendações europeias para a eliminação de doenças associadas ao HPV, incluindo cancros do colo do útero, pénis e ânus, bem como verrugas genitais. A inclusão dos homens é considerada particularmente relevante, não só pela proteção individual, mas também pelo contributo para a imunidade de grupo, reduzindo a transmissão do vírus.

Portugal apresenta elevadas taxas de cobertura vacinal, acima dos 90%, o que poderá potenciar o impacto desta medida. A vacina utilizada é a nonavalente recombinante, protegendo contra nove genótipos responsáveis pela maioria dos cancros e lesões associadas ao HPV, com eficácia superior a 96% na prevenção de lesões pré-cancerosas.

Um estudo recente aponta ainda para benefícios económicos significativos: por cada euro investido na vacinação desta faixa etária, o Estado poderá recuperar entre 1,70 e 1,90 euros, considerando o impacto social e fiscal, de acordo com a Health News.

A DGS ainda não divulgou detalhes operacionais, mas prevê-se que a implementação decorra no segundo semestre do ano.

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