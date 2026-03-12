Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Despacho n.º 3118/2026, publicado em 11 de março, e revelado esta quinta-feira pelo Diário de Notícias, altera as regras de organização e gestão do RNU, visando "melhorar o acesso aos cuidados de saúde, reforçar a qualidade dos sistemas de informação do SNS, atualizar as tipologias de registo e ajustar as condições de inscrição nos cuidados primários". A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) defende que a medida também permitirá “melhorar o processo de atribuição e manutenção de médico de família”.

No entanto, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) manifestou preocupação quanto aos impactos da medida. António Luz, vice-presidente da associação, alerta que há utentes que permanecem em Portugal sem necessidade de cuidados durante anos, mas que podem precisar de acompanhamento a qualquer momento. "O trabalho de um médico de família não se resume a atender consultas. É também proativo em vacinação, rastreios e controlo de doenças. Retirar utentes da lista impede que estas ações sejam realizadas", afirma.

A APMGF prevê ainda efeitos secundários imediatos. "Sempre que há alterações deste tipo, há uma corrida a consultas nos centros de saúde por parte de utentes que tentam garantir que não perdem o médico de família", explica.

O vice-presidente sublinha que mudanças frequentes no regulamento do RNU dificultam a previsibilidade necessária para a prestação de cuidados eficazes. "Mais parece que o objetivo é reduzir administrativamente o número de utentes sem médico, em vez de cativar mais profissionais e organizar melhor os serviços de saúde", conclui.

