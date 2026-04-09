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Segundo a GNR, este comportamento representa um risco elevado para a segurança rodoviária, uma vez que introduz níveis de distração que comprometem a atenção necessária ao volante. A utilização do telemóvel pode mesmo triplicar a probabilidade de acidentes, ao provocar uma distração cognitiva que reduz a capacidade de reação e o campo visual do condutor, com efeitos comparáveis à condução sob influência do álcool.

Os dados mais recentes indicam uma tendência de crescimento. Em 2025 foi registado o valor mais elevado do período em análise, com 18 631 infrações, mais 8% do que as 17 281 contabilizadas em 2024. Já em 2026, até 31 de março, foram detetadas 4 179 infrações.

A análise por períodos homólogos mostra que o primeiro trimestre de 2025 foi o mais crítico, com 5 612 infrações. Apesar de, em 2026, se verificar uma descida de 25,5% face ao mesmo período do ano anterior, a GNR destaca um aumento recente, sobretudo em março, mês em que foram registadas 1 688 infrações — uma subida de 16,5% em relação a fevereiro e de 61,8% face a janeiro.

A nível territorial, os distritos do Porto e de Lisboa concentram o maior número de infrações. Em 2024, o Porto registou 3 826 casos, descendo para 3 522 em 2025. Já Lisboa contabilizou 2 257 infrações em 2024 e 2 453 no ano seguinte. O distrito de Aveiro também se destaca, tendo ultrapassado as 1 700 infrações em 2025.

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