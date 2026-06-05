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Um urso descrito pelas autoridades como “extremamente inteligente” continua à solta na cidade de Fukushima, no Japão, depois de ter atacado quatro pessoas e escapado a uma operação de captura ao que tudo indica através da abertura de uma janela trancada pelo interior, diz o The Guardian.

O urso, com cerca de um metro de comprimento, foi filmado na quarta-feira por câmaras de videovigilância a perseguir e a atacar um funcionário num parque de estacionamento de uma empresa. O animal acabou por ser afugentado por um transeunte que conduziu o veículo na sua direção.

No entanto, o urso entrou de seguida num edifício de escritórios, onde atacou outro homem, antes de fugir novamente. Depois de ferir mais duas pessoas, dirigiu-se para uma fábrica de eletrónica.

No interior da unidade industrial, trabalhadores observaram o animal a utilizar as patas para abrir uma torneira e beber água. As autoridades locais montaram quatro armadilhas junto à entrada da fábrica e destacaram equipas treinadas equipadas com armas de dardos tranquilizantes.

Apesar da operação, um agente policial que se encontrava de vigia observou o urso a escalar um portão pouco antes das 23h00 de quarta-feira. Após uma inspeção às instalações, foi concluído que o animal teria conseguido escapar ao destrancar e abrir uma janela que estava fechada à chave. Imagens divulgadas pelos meios de comunicação mostravam marcas de arranhões em redor do mecanismo de fecho.

As autoridades explicaram que não recorreram a armas de fogo convencionais devido à presença de materiais inflamáveis na fábrica. Recentemente, o Japão alterou a sua legislação, conhecida pelo elevado rigor em matéria de armas, permitindo a utilização de armas de fogo em áreas residenciais em situações de emergência, numa resposta ao aumento dos ataques de ursos a seres humanos.

Numa conferência de imprensa de emergência realizada na quinta-feira, responsáveis municipais revelaram que o urso chegou a ser atingido por um dardo tranquilizante. Contudo, permanece por esclarecer a razão pela qual o anestésico não produziu efeito.

“Este urso foi visto a abrir uma torneira para beber água e parecia capaz de abrir sozinho uma janela trancada”, afirmou o presidente da câmara de Fukushima, Yuki Baba. “Acredito que era um urso extremamente inteligente.”

As autoridades lançaram entretanto uma operação de busca alargada que envolve funcionários do governo local, agentes policiais, caçadores e drones. Ainda assim, o animal continua por localizar.

“O urso encontrava-se num estado de agitação, criando uma situação extremamente difícil que exigia prudência enquanto monitorizávamos a sua condição. A cidade continuará a trabalhar em coordenação com as entidades competentes e fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a segurança”, declarou ainda Yuki Baba.

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