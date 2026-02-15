Até ao momento não houve registo de atrasos na abertura das urnas. A instituição fará uma nova atualização sobre a votação por volta das 14h30, quando poderá já divulgar dados sobre a participação.

A votação tinha sido adiada devido aos efeitos das tempestades que atingiram várias regiões do país, incluindo Centro, Lisboa e Vale do Tejo, e Alentejo. As freguesias afetadas incluem Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos, Golegã, Rio Maior, Cartaxo, Salvaterra de Magos e Leiria, abrangendo oito municípios no total e 36.852 eleitores.

O vencedor das presidenciais já é conhecido: António José Seguro, apoiado pelo PS, obteve 66,83% dos votos na primeira volta, enquanto André Ventura, do Chega, teve 33,17%. O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixará o cargo em 9 de março, quando António José Seguro tomará posse perante a Assembleia da República.