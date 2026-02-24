Urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro vai encerrar

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma audição parlamentar, a governante destacou que os profissionais do Hospital do Barreiro enfrentaram um "esforço desumano" quando as três urgências de obstetrícia da Península de Setúbal funcionaram em modelo de rotatividade devido à falta de médicos para assegurar todos os serviços.

Apesar do encerramento da urgência, Ana Paula Martins esclareceu que o serviço de obstetrícia e ginecologia do Barreiro continuará a operar normalmente em outras áreas diferenciadas, incluindo os partos programados. "Vão continuar a nascer bebés no Barreiro, obviamente. Nem todos os partos são em urgência", sublinhou a ministra.

A nova urgência regional de obstetrícia e ginecologia vai funcionar no Hospital Garcia de Orta, em Almada, prevendo-se que entre em operação em março. Para além desta unidade, será criada uma segunda urgência regional envolvendo as unidades locais de saúde de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo.

Ana Paula Martins reconheceu ainda a sua responsabilidade pelo atraso na publicação do Quadro Global de Referência do Serviço Nacional de Saúde, que estabelece os indicadores de desempenho para os próximos anos, mas adiantou que pretende que o documento cubra o período até 2028.

Segundo a ministra, o atraso não impede que, durante este primeiro trimestre, as unidades locais de saúde já tenham uma visão preliminar dos indicadores assistenciais que terão de cumprir, com base no histórico da procura dos serviços.

O processo de contratualização com os hospitais deverá decorrer até final de março, assegurando que as unidades de saúde da Península de Setúbal estejam alinhadas com os novos objetivos de desempenho definidos pelo SNS.

Com esta reorganização, o Governo espera melhorar a eficiência e a capacidade de resposta nos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia da região, reduzindo o esforço excessivo sobre os profissionais de saúde e centralizando recursos em unidades regionais estratégicas.

