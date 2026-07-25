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De acordo com o Observador, com recuso à Lusa, as utentes vão ser aconselhadas a contactar, previamente, a linha SNS 24 para referenciação durante este período.

Fonte da Unidade Local de Saúde Alto Alentejo indicou que a maternidade do hospital de Portalegre vai continuar em funcionamento.

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