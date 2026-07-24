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A Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental (ULSLO) esclareceu que a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier não vai encerrar durante o mês de agosto.

De acordo com a instituição, o serviço continuará a funcionar para as utentes encaminhadas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.

A ULSLO adianta ainda que está a desenvolver, em articulação com as equipas clínicas e com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), todos os esforços necessários para assegurar a resposta plena da Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de São Francisco Xavier ao longo do mês de agosto.

Segundo o comunicado, o objetivo é garantir "a resposta mais alargada possível à população".

A Unidade Local de Saúde recorda também que as utentes com situações agudas do foro ginecológico ou obstétrico devem contactar previamente a Linha SNS 24, através do número 808 24 24 24, para receberem aconselhamento e serem encaminhadas para a unidade de saúde mais adequada à sua situação clínica.

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