Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.

A Universidade do Minho organiza, de 29 de junho a 1 de julho, a 16.ª edição dos Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy, considerado um dos principais encontros europeus dedicados à ética e à filosofia política. A iniciativa reúne cerca de 200 investigadores de aproximadamente 30 países, entre os quais Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos da América e Itália.

O encontro decorre no edifício 2 do campus de Gualtar, em Braga, onde estão previstas três palestras plenárias e 23 painéis, num total de 180 intervenções. Os debates incidem sobre temas como justiça social, alimentação, democracia, identidade, ética animal, inteligência artificial, ambiente e conflitos contemporâneos. A organização está a cargo do Centro de Ética, Política e Sociedade (CEPS) da Universidade do Minho.

A sessão de abertura realiza-se no dia 29 de junho, às 11h30, com uma palestra de Sally Haslanger, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos da América. Segundo o portal Academic Influence, trata-se da filósofa viva mais influente do mundo. Especialista em género, feminismo e justiça social, é autora do livro Resisting Reality, integra a Academia Americana de Artes e Ciências e fundou a Women in Philosophy Task Force.

Os restantes convidados principais intervêm às 16h30, no auditório B2. Na terça-feira, Robin Celikates, da Freie Universität Berlin, abordará o racismo de Estado. No dia seguinte, Chiara Cordelli, da Universidade de Chicago, falará sobre capitalismo, alienação e o "governo de ninguém".

Criados em 2010, os Braga Meetings on Ethics and Political Philosophy têm-se afirmado como uma plataforma internacional de debate e colaboração científica, reforçando o papel da Universidade do Minho na reflexão sobre os grandes desafios éticos, políticos e sociais do século XXI. A comissão organizadora da edição deste ano é constituída pelos investigadores Daniele Santoro, Joana Pinto, Manuel Sá Valente, Nicola Piras e Thiago Souza.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.