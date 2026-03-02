As combinações incluem Economia+Gestão, Gestão+Negócios Internacionais e Economia+Negócios Internacionais, com quatro anos de duração, e Física+Química e Matemática+Física, com cinco anos. A primeira tem 20 vagas, enquanto as restantes oferecem 10 vagas cada. Para esclarecer dúvidas, a universidade organiza uma sessão de esclarecimento a 7 de março, às 10h00, no auditório 0.20 (edifício 2) do campus de Azurém, em Guimarães, com inscrições já abertas.

As licenciaturas duplas visam inovar pedagógica e curricularmente, promovendo interdisciplinaridade e eficiência, alinhadas com modelos internacionais. Ao concluir o percurso, cada estudante receberá dois diplomas de licenciatura reconhecidos a nível nacional e europeu, com planos de estudo articulados para compatibilizar horários e avaliações e evitar redundâncias. O programa inclui ainda oportunidades de mobilidade internacional.

No plano científico, Matemática+Física oferece uma formação ampla, combinando raciocínio formal, intuição física e ferramentas quantitativas para análise e resolução de problemas complexos. Física+Química integra a vertente experimental e teórica, articulando a compreensão dos fenómenos físicos com processos químicos complexos.

No domínio económico e empresarial, Economia+Gestão combina o rigor analítico da Economia com competências de liderança e decisão da Gestão, incluindo finanças, marketing e operações. Economia+Negócios Internacionais alia análise económica à compreensão de mercados globais, enquanto Gestão+Negócios Internacionais prepara profissionais para atuar em organizações multiculturais e globalmente interligadas, incluindo domínio de línguas estrangeiras.

A UMinho disponibilizará, no total, 3110 vagas em 64 cursos, incluindo 57 licenciaturas, 5 licenciaturas duplas e 2 mestrados integrados. Os cursos com maior número de vagas são Engenharia Informática (170), Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação (141), Medicina (122) e Direito (110). A licenciatura em Música é acedida por concurso local, com candidaturas abertas até 31 de março.

As graduações são lecionadas nos polos de Gualtar e Congregados (Braga) e Azurém e Couros (Guimarães), abrangendo áreas como Engenharia, Ciências, Economia e Gestão, Letras, Artes, Ciências Sociais, Arquitetura, Educação, Direito, Medicina, Enfermagem e Psicologia.

Esta iniciativa coloca a Universidade do Minho na vanguarda do ensino público em Portugal, permitindo aos estudantes desenvolver formações mais completas e competitivas para um mercado global em rápida transformação.