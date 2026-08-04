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Uma equipa de investigadores da Universidade do Minho (UMinho) desenvolveu uma tecnologia inovadora que permite às marcas rodoviárias mudarem de cor quando a temperatura se aproxima dos 0 ºC, alertando os condutores para a possível formação de gelo, neve ou gelo invisível (black ice) no pavimento.

A investigação foi publicada na revista científica Progress in Organic Coatings e resulta do trabalho de uma equipa liderada pelo doutorando Orlando Lima, investigador do Centro de Física (CF-UM-UP) e do Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Engenharia Estrutural (ISISE). O estudo foi orientado por Joaquim Carneiro, Elisabete Freitas e Iran Rocha Segundo, contando ainda com a colaboração de Laura Mazzoni, Nathalia Hammes, Helena Prado Felgueiras e Maria Manuela Silva.

Segundo os investigadores, a formação de neve, gelo e, sobretudo, de gelo invisível constitui um dos maiores riscos para a circulação rodoviária, uma vez que reduz significativamente a aderência dos veículos e aumenta a probabilidade de derrapagens e acidentes.

Para responder a este problema, a equipa incorporou materiais termocrómicos em tinta acrílica branca utilizada na sinalização horizontal das estradas. Quando a temperatura desce para valores próximos dos 0 ºC, as marcas alteram a sua cor, funcionando como um aviso visual para os condutores. Ao mesmo tempo, a nova tonalidade aumenta o contraste das marcações sobre a neve, melhorando a sua visibilidade.

Para validar a solução, os investigadores avaliaram o comportamento das tintas em diferentes condições de temperatura, recorrendo a ensaios laboratoriais e à construção de protótipos de pavimento que simulam situações reais de circulação. Foram analisadas as propriedades físicas, químicas e óticas dos materiais, confirmando o potencial da tecnologia para funcionar como um sistema de alerta em tempo real.

Os autores acreditam que esta inovação poderá contribuir para aumentar a segurança rodoviária em regiões sujeitas a condições meteorológicas adversas, reduzindo o risco de acidentes provocados pela formação de gelo e neve nas estradas.

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