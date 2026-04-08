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O projeto é liderado pelo investigador João Gomes, do CERES – Chemical Engineering and Renewable Resources for Sustainability, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e envolve parceiros como a InovCluster, os Serviços Municipalizados de Castelo Branco, a AdP VALOR e o Parque Natural do Tejo Internacional.

A iniciativa testa o tratamento quaternário de efluentes provenientes da ETAR de Castelo Branco e do sistema de drenagem municipal, possibilitando a sua utilização na irrigação agrícola, em particular na região do Parque Natural do Tejo Internacional. O objetivo é reforçar a resiliência do setor agrícola, promovendo soluções inovadoras para a gestão da água em territórios sensíveis e valorizando as potencialidades locais.

O SAFEWATER integra várias áreas de investigação, incluindo microbiologia aplicada à agricultura, gestão de redes de água e desenvolvimento de soluções tecnológicas e práticas inovadoras para o setor agrícola. O projeto fomenta também a cooperação entre investigadores, entidades públicas e parceiros privados, promovendo a partilha de conhecimento e a replicabilidade das soluções em outras regiões.

Financiado pela Fundação “la Caixa” e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o projeto é considerado um contributo estratégico para a transição para modelos mais sustentáveis no uso eficiente da água, reforçando a inovação territorial e a sustentabilidade ambiental.

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