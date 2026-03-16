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Em causa estão áudios e imagens que terão sido partilhados num grupo de WhatsApp por estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Coimbra Business School/Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, contendo conteúdos racistas, xenófobos e misóginos, noticiaram vários órgãos de comunicação social.

Questionado pelos jornalistas à margem da conferência de lançamento de uma rede de parcerias promovida pela Associação Académica de Coimbra (AAC), Amílcar Falcão garantiu que a situação está a ser analisada no âmbito das competências da universidade.

"O racismo, o sexismo e outros desvios comportamentais existem na sociedade em geral. Quando eles são manifestados dentro da Universidade, onde eu tenho jurisdição, eu trato dos assuntos. Quando são manifestados fora da Universidade, a única coisa que posso fazer é encaminhar para o Ministério Público, porque se trata de um crime público", afirmou o reitor.

O responsável sublinhou ainda que a Universidade de Coimbra “repudia todos os comportamentos desviantes” e reiterou o compromisso da instituição com os valores humanistas. "São valores que a Universidade defende de forma inequívoca e que não podem ser postos em causa", acrescentou.

Também presente na sessão, o presidente da direção-geral da AAC, José Machado, confirmou que a associação estudantil está a acompanhar o processo, em articulação com a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Coimbra.

"Temos tido reuniões conjuntas com ambas as instituições e vamos acompanhar de perto as próximas semanas", disse, acrescentando que a AAC pretende desenvolver iniciativas para prevenir e combater este tipo de comportamentos, incluindo ações de sensibilização, debates e, se necessário, medidas mais restritivas.

José Machado recordou ainda que a associação já se havia posicionado publicamente, em conjunto com a Reitoria e a Provedoria do Estudante, contra atos de racismo, xenofobia e misoginia.

Nas redes sociais, a AAC e outras associações académicas manifestaram igualmente repúdio perante os episódios denunciados, classificando-os como "lamentáveis" e incompatíveis com os valores da comunidade académica de Coimbra.

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