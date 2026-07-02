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O estudo, denominado MindfulBrain+, pretende analisar de que forma a prática regular desta técnica influencia processos como a atenção, o controlo cognitivo e a regulação fisiológica, explorando também a relação com o bem-estar psicológico.

A investigação vai ainda estudar a combinação entre mindfulness e estimulação transcraniana por corrente contínua (tDCS), uma técnica não invasiva que permite modular a atividade neuronal em áreas específicas do cérebro.

Segundo a investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC, Ana Ganho Ávila, apesar de estudos anteriores apontarem benefícios do mindfulness em redes cerebrais associadas à atenção e à autorregulação, “ainda não é claro por que razão algumas pessoas beneficiam mais do que outras nem que alterações ocorrem simultaneamente no cérebro e no corpo”.

A responsável acrescenta que uma investigação anterior, publicada em 2025, indicou que uma sessão única de mindfulness em realidade virtual não produziu melhorias significativas no desempenho cognitivo, embora tenha sido observada uma menor ativação fisiológica associada ao stress.

O novo projeto pretende agora aprofundar estes resultados, recorrendo a técnicas como a espectroscopia funcional de infravermelho próximo (fNIRS), que permite avaliar a atividade cerebral através da oxigenação do sangue, bem como a indicadores fisiológicos como a atividade cardíaca e respostas autonómicas.

A investigação irá comparar os efeitos do mindfulness isolado, da estimulação cerebral não invasiva e da combinação de ambas as abordagens, com o objetivo de compreender melhor os mecanismos entre cérebro, corpo e cognição.

O projeto encontra-se atualmente a recrutar voluntários entre os 18 e os 65 anos, com experiência regular em mindfulness há pelo menos dois anos, para participação em sessões de avaliação em Coimbra, Lisboa e Porto.

O MindfulBrain+ é financiado pela Fundação BIAL e envolve ainda colaboração internacional com o Laboratório de Estimulação Cerebral Não Invasiva da Universidade de Göttingen, bem como parceiros da Universidade de Lisboa e de uma clínica de saúde mental no Porto.

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