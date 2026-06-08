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As novas espécies pertencem ao género Rhipidoglossum e foram identificadas através da combinação de trabalho de campo, análise morfológica e dados de distribuição geográfica. Segundo os investigadores, a descoberta permitiu também documentar diretamente a interação das plantas com os seus polinizadores, neste caso mariposas noturnas, um fenómeno raramente observado e registado.

As observações realizadas confirmam que a estrutura das flores apresenta adaptações específicas aos insetos responsáveis pela polinização, evidenciando relações ecológicas altamente especializadas.

As espécies foram encontradas em regiões montanhosas e florestais da África Central, áreas reconhecidas pela elevada biodiversidade. Apesar da recente identificação, ambas já foram classificadas como ameaçadas de extinção devido à sua distribuição geográfica limitada e à destruição dos habitats onde ocorrem.

Os resultados reforçam a ideia de que a biodiversidade tropical continua a revelar uma riqueza superior à anteriormente conhecida, bem como uma rede de interações ecológicas mais complexa do que se supunha. Os investigadores alertam que a escassez de informação científica disponível e a crescente pressão sobre os ecossistemas tornam urgente a continuação dos estudos e das medidas de conservação.

"No grande quebra-cabeças que é a biodiversidade tropical, cada nova amostra ou registo pode representar uma peça ainda desconhecida pela ciência", afirma Arthur Macedo, doutorando do CFE. O investigador sublinha a importância de estudos que integrem coleções biológicas, trabalho de campo e colaboração internacional para apoiar estratégias de conservação.

Durante a investigação, a equipa registou ainda interações entre grilos e flores de orquídeas, uma ocorrência considerada extremamente rara e pouco documentada à escala global. A observação sugere que estes insetos poderão desempenhar um papel mais relevante na polinização de algumas espécies tropicais do que se acreditava até agora.

Para João Farminhão, investigador do CFE e orientador principal do estudo, a diversidade floral do género Rhipidoglossum poderá esconder ainda muitas interações desconhecidas, admitindo a possibilidade de os grilos desempenharem um papel central na polinização de algumas espécies da flora tropical africana.