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Este novo serviço “articula-se muito com o sentido de bem-estar que temos vindo a construir e com sentido de saúde nas suas diversas dimensões, uma perspetiva de saúde holística que a Organização Mundial de Saúde também defende, e que permite que os nossos estudantes possam descobrir as suas potencialidades, possam sair do isolamento, possam sentir-se mais conectados com a universidade”, afirmou hoje a vice-reitora para o Ensino e Atratividade da UC, Cristina Albuquerque.

O novo serviço, apresentado numa sessão que decorreu esta tarde na UC, está estruturado de acordo com os princípios funcionais do Modelo PERSONA — Promoção de Percursos Personalizados de Bem-Estar, um projeto de extensão do mestrado em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC).

“De forma indireta, também estamos a contribuir para o sucesso escolar, estamos a contribuir para a diminuição do abandono e estamos a contribuir, sobretudo, para que os nossos estudantes sintam sempre que a universidade está com eles para construir um percurso que é de bem-estar e de aprendizagem a diversos níveis”, acrescentou.

Segundo Cristina Albuquerque, estabelecer pontes entre a universidade e serviço serve para colocar “os territórios de que faz parte e promover a inclusão social” dos estudantes e das pessoas com as quais irão trabalhar.

A iniciativa arranca com 15 parceiros formalizados, cujos protocolos de colaboração foram hoje assinados, aos quais se juntarão outros “a muito breve prazo”, indicou à agência Lusa Cristina Albuquerque.

A responsável explicou que os estudantes “podem ser encaminhados porque são identificados por outros colegas como precisando de algum suporte, ou pelas faculdades ou pelos serviços, mas a grande porta de entrada é o Ponto UC”, espaço de apoio e acompanhamento da comunidade académica, inaugurado no ano passado, no qual o novo serviço estará integrado.

A docente da FPCEUC Maria do Rosário Pinheiro sublinhou que o serviço de prescrição social “constitui uma abordagem preventiva e relacional, e não clínica”, que responde às necessidades psicossociais, psicoemocionais e socioeducativas através da comunidade.

Cada estudante terá um percurso personalizado, elaborado depois de uma entrevista, que permitirá encontrar a prescrição social adequada, a que se seguirá a ligação com o ativo comunitário.

“É um encontro que resulta de uma escolha partilhada e de uma ligação que é mediada pelo ‘link worker’ [profissional de ligação] e o ‘focal point’ do ativo comunitário”, explicou a docente, adiantando que será feito um acompanhamento.

O vice-reitor para a Cultura, Comunicação e Ciência Aberta, Delfim Leão, salientou que esta é “uma novidade que a Universidade de Coimbra está a trazer”, considerando ser um “conceito muito rico, porque abrange os outros”.

Já o reitor da UC, Amílcar Falcão, disse que o serviço de prescrição social, assim como o Ponto UC, “é absolutamente fundamental”, notando as alterações na sociedade nas últimas duas décadas, e sublinhou também o reconhecimento da necessidade da iniciativa.

“Só o facto de termos reconhecido que este projeto é necessário, e termos parceiros que connosco reconhecem que este projeto é necessário, é já uma vitória, porque é uma forma de estar na vida, é uma forma de olhar para a vida e é uma forma de olhar para os outros e que enriquece as suas capacidades de optarem pelo que entenderem”, disse.

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