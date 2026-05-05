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A Unidade Especial de Polícia (UEP) é a unidade de reserva da PSP e está vocacionada para operações de manutenção e restabelecimento da ordem pública, gestão de incidentes críticos, intervenção tática em situações de elevada perigosidade e complexidade, segurança a instalações sensíveis e grandes eventos, segurança pessoal de altas entidades, inativação de explosivos, segurança em subsolo e preparação de polícias para missões internacionais.

Com a divisa “A força da Unidade”, a UEP desenvolve, em média, cerca de 3000 missões anuais, que incluem apoio a policiamentos de maior complexidade ou risco, reforço de patrulhamento, segurança de instalações críticas e sensíveis, apoio à investigação criminal, proteção de altas entidades e testemunhas, bem como buscas preventivas e segurança de espaços físicos.

Ao longo do ano de 2025, a UEP registou um total de 2.983 ações e missões de apoio operacional, realizadas em articulação com comandos regionais, metropolitanos e distritais da PSP, bem como com outras forças e serviços de segurança. Mais de 1600 dessas operações estiveram ligadas ao policiamento de ordem pública, segurança de infraestruturas estratégicas como embaixadas, tribunais e aeroportos, policiamento desportivo, patrulhamento e apoio a grandes eventos.

No plano internacional, a UEP participou, ao longo dos últimos três anos, em cinco missões da Frontex, com intervenções em Espanha, Grécia e Croácia, mantendo também colaboração na formação e disponibilizando formadores e peritos em diferentes áreas operacionais.

A UEP integra cinco subunidades operacionais e dispõe de forças destacadas nos Açores, Madeira, Porto e Faro, assegurando atuação em diferentes regiões do país.

A estrutura inclui o Corpo de Intervenção, o Grupo de Operações Especiais, o Corpo de Segurança Pessoal, o Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo e o Grupo Operacional Cinotécnico, unidades com origens e evolução distintas, mas atualmente integradas na resposta operacional da UEP.

A cerimónia comemorativa teve lugar esta manhã, pelas 10h00, na sede da Unidade Especial de Polícia, em Belas, presidida pelo Ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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