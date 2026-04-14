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O programa, designado Digital Built Accelerator, integra o consórcio europeu DIGITALBuilt e insere-se no âmbito de uma iniciativa apoiada pelo PRR e pela Comissão Europeia. As candidaturas estão abertas até 24 de abril e destinam-se a startups em fase de produto mínimo viável (MVP).

O arranque da iniciativa está previsto para 4 de maio.

As startups selecionadas terão acesso a sessões com especialistas do setor e a mentoria especializada, com o objetivo de aproximar as soluções desenvolvidas das necessidades reais da indústria e facilitar a validação em contexto de mercado.

Segundo o diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, Gil Azevedo, o programa reforça a aposta no setor da construção, destacando o papel das empresas portuguesas com projeção internacional e o potencial de crescimento de novas soluções tecnológicas. O responsável sublinha ainda a intenção de criar ligações entre startups, indústria e redes europeias, promovendo a escalabilidade da inovação.

Já o diretor do Técnico Venture Lab, João Borga, destaca que a iniciativa não se limita ao apoio a startups inovadoras, sublinhando o impacto potencial na melhoria da qualidade, acessibilidade e eficiência dos processos no setor da construção.

O programa pretende ainda facilitar o acesso a parceiros estratégicos, investidores e oportunidades de colaboração, integrando as redes do Técnico Venture Lab e da Unicorn Factory Lisboa.

A iniciativa surge meses após a inauguração do Engineers Hub, espaço dedicado à inovação na área da engenharia que acolhe estudantes, profissionais e empresas em fase de arranque ou crescimento, reforçando o ecossistema de inovação associado ao setor.