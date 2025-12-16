Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia é avançada esta terça-feira pelo jornal Expresso. O único hospital de dia em Portugal dedicado ao tratamento de perturbações do comportamento alimentar suspendeu a sua atividade por falta de sustentabilidade financeira e de referenciação de doentes. Em causa está o projeto RIPA, desenvolvido pelas Irmãs Hospitaleiras na Clínica Psiquiátrica de S. José, em Lisboa.

A unidade, considerada inovadora, dependia de financiamento externo e do pagamento diário dos utentes, mas nunca conseguiu atingir de forma consistente o número mínimo de doentes necessário para garantir o seu funcionamento. A atividade encontra-se suspensa desde agosto de 2025, embora a instituição sublinhe que o projeto não está encerrado.

As Irmãs Hospitaleiras admitem a intenção de reestruturar o RIPA e equacionam a retoma no primeiro trimestre de 2026, estando a decorrer contactos com entidades públicas para viabilizar encaminhamentos. Enquanto isso, mantêm-se em funcionamento as consultas ambulatórias especializadas.

Especialistas alertam que a suspensão desta resposta, única no país, ocorre num contexto de listas de espera prolongadas no SNS e de escassez de alternativas para doentes com quadros graves de anorexia, bulimia e outras perturbações alimentares.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.