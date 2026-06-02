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Estes meios foram esta terça-feira anunciados no âmbito da apresentação, em Bruxelas, do dispositivo que será mobilizado este verão ao abrigo do Mecanismo Europeu da Proteção Civil. Na conferência de imprensa, a comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, afirmou que se trata do dispositivo de combate a incêndios da UE “mais ambicioso e melhor coordenado de sempre”.

“Baseia-se num princípio simples: quando ocorre uma catástrofe, somos mais fortes quando atuamos em conjunto”.

Assim, no total, vão ser preposicionados 777 bombeiros em seis países considerados de “alto risco”: Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Chipre.

No que toca a Portugal, a UE vai destacar 60 bombeiros: um contingente de 20 bombeiros da Letónia estará no país entre 16 e 31 de julho, a que se seguirá outro contingente de 40 bombeiros de Malta que estará mobilizado entre 1 e 31 de agosto, com o objetivo de se “manterem-se preparadas para ajudar os bombeiros nacionais se a dimensão de um incêndio ultrapassar a capacidade de resposta de um país”, refere o executivo comunitário.

No ano passado, Portugal já tinha acolhido um contingente de 20 bombeiros da Letónia, que estiveram preposicionados em Trancoso entre 1 e 15 de agosto, a que se seguiram duas equipas de 20 bombeiros de Malta, posicionadas em Almeirim entre 16 de agosto e 15 de setembro.

Além destes contingentes de bombeiros, a UE vai também posicionar em Portugal a partir desta terça-feira duas aeronaves ligeiras, à semelhança do que aconteceu no ano passado, num total de 22 aeronaves e cinco helicópteros que serão mobilizados em todo o continente ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Além da mobilização de meios, a comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises referiu que, entre meados de junho e meados de setembro, vários especialistas em incêndios vão juntar-se no Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, em Bruxelas, para “antecipar riscos, desenvolver recursos de monitorização e reforçar a cooperação”.

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