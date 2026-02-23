Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Infelizmente, não chegámos a acordo sobre o 20.º pacote de sanções. É um revés e uma mensagem que não queríamos enviar hoje, mas o trabalho continua", afirmou Kaja Kallas em conferência de imprensa, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, realizada em Bruxelas.

O novo pacote de sanções estava preparado para ser aprovado na véspera do quarto aniversário do início da guerra na Ucrânia, mas acabou por ser bloqueado pela Hungria. Budapeste acusa Ucrânia de estar a impedir o fornecimento de petróleo russo ao país através do oleoduto Druzhba.

Kaja Kallas disse "lamentar realmente" a falta de consenso entre os 27 Estados-membros, sublinhando que esta terça-feira "assinala-se o triste aniversário do início da guerra" e que era importante enviar "sinais fortes à Ucrânia" de que a UE continua a apoiar Kyiv e a "pressionar cada vez mais a Rússia".

Ainda assim, a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança recordou que não é a primeira vez que a Hungria bloqueia decisões relacionadas com o apoio europeu à Ucrânia. Segundo Kallas, apesar de vetos anteriores, a União acabou sempre por “encontrar soluções em conjunto”.

"Estamos a fazer um trabalho de sensibilização a diferentes níveis junto dos nossos colegas húngaros e eslovacos para avançarmos com este pacote. É claro que não é fácil, nunca é fácil, mas o trabalho continua", afirmou, deixando em aberto a possibilidade de novas negociações nos próximos dias.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.