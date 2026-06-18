Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Assim que as condições o permitirem, como é evidente, os Estados-membros também vão discutir se o levantamento das sanções se justifica, mas ainda não chegámos aí”, destacou Kaja Kallas.

Referindo-se às sanções relativas ao nuclear, a Alta Representante para a Política Externa e de Segurança da UE adiantou, em declarações à entrada para a reunião do Conselho Europeu, que “se as condições o permitirem, se houver um acordo nuclear, então penso que os Estados-membros vão discutir o assunto”.

Já no que se refere às medidas restritivas ao Irão por violações dos direitos humanos, a responsável destacou que “a situação é, na verdade, mais grave do que alguma vez foi”.

A UE adotou ainda sanções relativas à liberdade de navegação no estreito de Ormuz. Em relação à Rússia, Kallas lembrou que o 21.º pacote de sanções está em discussão, esperando que a aprovação possa avançar rapidamente.

“Isso vai de mãos dadas com os ataques de grande alcance que a Ucrânia está a realizar, de modo a aumentar a pressão sobre a Rússia para que ponha fim a esta guerra”.

O memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão, assinado na quarta-feira à noite pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, e pelo homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, prevê uma trégua de 60 dias, a contar a partir desta quinta-feira, prazo para negociar um acordo final que inclua a questão nuclear iraniana.

O texto publicado por Washington e Teerão prevê a reabertura imediata do estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, e o levantamento simultâneo do bloqueio norte-americano aos portos iranianos.

Esta cláusula do protocolo permitiu que os mercados petrolíferos afrouxassem, com os preços do crude Brent a cair para cerca de 78 dólares (cerca de 68 euros).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.