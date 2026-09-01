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"A NATO está em total solidariedade com a Alemanha após o ataque híbrido russo em Leipzig em 4 de agosto. As evidências são claras", escreveu Mark Rutte numa publicação no X. "A NATO continuará a fortalecer a nossa capacidade de dissuadir e defender todos os Aliados contra qualquer ameaça – incluindo ações maliciosas como as vistas em Leipzig e em outros lugares por toda a Aliança", garantiu.
O secretário-geral da NATO, que revelou já ter falado com o chanceler alemão, Friedrich Merz, garante que saúda as sanções que a Alemanha está a preparar contra a Rússia. Afirmou ainda que o apoio à Ucrânia é "inabalável".
Também Ursula von der Leyen mostrou solidariedade com a Alemanha e garantiu já ter falado com Merz. "Manteremos a União Europeia unida apesar destes atos crescentes e graves. O governo alemão tomou medidas fortes. E a mensagem é clara: ataques híbridos não ficarão sem uma resposta clara. Estamos unidos na nossa determinação de nos opormos à agressão russa", escreveu von der Leyen numa publicação no X.
A presidente da Comissão Europeia afirmou ainda serão preparadas sanções adicionais na próxima reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros europeus. Von der Leyen disse que a Rússia tenta "semear desconfiança e medo", mas garantiu que falhará.
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