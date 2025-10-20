Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A União Europeia decidiu esta segunda-feira cortar permanentemente o fornecimento de gás russo à Hungria e à Eslováquia, mesmo sem o apoio dos dois Estados-membros. O processo será gradual, mas a paragem completa deverá estar implementada até 1 de janeiro de 2028, anunciou o Conselho Europeu.

Desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a UE tem procurado reduzir a dependência energética de Moscovo, interrompendo importações de petróleo, carvão e gás. No entanto, Budapeste e Bratislava sempre resistiram a esta estratégia, argumentando que não existem alternativas viáveis e alertando para uma possível subida descontrolada dos preços da energia nos seus países.

Apesar das preocupações da Hungria e da Eslováquia, que mantêm relações próximas com o Kremlin, a restante UE, representando 25 capitais, decidiu avançar com a medida.

Segundo a CNN, nas vésperas da votação, os governos de Budapeste e Bratislava tentaram impedir o corte — o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, chegou a prometer bloquear o 19.º pacote de sanções da UE contra a Rússia caso o fornecimento de gás fosse cortado à Eslováquia.

A Hungria e a Eslováquia mantêm que a decisão constitui “um ataque direto à segurança energética” da Europa, prejudicando consumidores e indústrias.

Até ao momento, os ministérios dos Negócios Estrangeiros da Hungria e da Economia da Eslováquia não comentaram a decisão.

