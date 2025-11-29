Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Lusa, citada pelo Observador, a UA confirmou, em comunicado divulgado após a reunião, que a Guiné-Bissau fica impedida de participar em todas as atividades, órgãos e instituições da organização.

O Conselho reafirmou a política de “tolerância zero” da UA perante mudanças inconstitucionais de governo e instou a junta militar a “respeitar a lei e a vontade do povo”, permitindo à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) divulgar os resultados das eleições, marcadas pela ausência dos principais partidos da oposição, e a evitar qualquer interferência adicional no processo político.

A UA advertiu que podem ser impostas sanções específicas contra os responsáveis pelo golpe caso as exigências não sejam cumpridas.

O órgão apelou igualmente à libertação imediata e incondicional dos funcionários eleitorais detidos, bem como de todas as figuras políticas e candidatos envolvidos no escrutínio, sublinhando a necessidade de garantir a sua “segurança e dignidade”. O Senegal confirmou entretanto ter fretado um avião para evacuar Sissoco Embaló, que chegou “são e salvo” ao seu território.

A organização continental pediu ainda a todos os Estados-membros e à comunidade internacional que rejeitem a mudança inconstitucional de governo e que se abstenham de qualquer ação que possa conferir legitimidade ao regime militar instaurado em Bissau.

O Conselho de Paz e Segurança manifestou também apoio à Missão de Mediação de Alto Nível criada pela CEDEAO, encarregada de proteger as instituições estatais e prevenir novas violências, e solicitou ao presidente da Comissão da UA, Mahmoud Ali Youssouf, a criação de um mecanismo de acompanhamento permanente para monitorizar a situação no país.

O golpe militar ocorreu na véspera da divulgação dos resultados provisórios das eleições gerais, numa altura em que tanto o Presidente cessante, Umaro Sissoco Embaló, como o seu principal adversário, Fernando Dias da Costa, reivindicavam a vitória.

