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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para um cenário de tempo estável no continente, com céu geralmente pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro durante a manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado podendo intensificar-se e atingir rajadas mais fortes, sobretudo na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas vão registar ligeiras variações, com uma pequena descida no litoral oeste e uma subida da temperatura máxima no interior das regiões Centro e Sul. Ainda assim, o destaque vai para o acentuado arrefecimento noturno, que se fará sentir em todo o território.

Na Grande Lisboa, o dia será marcado por céu pouco nublado, com possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal e vento por vezes forte junto ao Cabo Raso. Já na Grande Porto, prevê-se um cenário semelhante, com alguma nebulosidade nas primeiras horas do dia e descida ligeira da temperatura.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental são esperadas ondas entre 1,5 e 2,5 metros, enquanto na costa sul serão inferiores a um metro.

Na Madeira, o céu deverá apresentar-se pouco nublado, com aumento temporário de nebulosidade nas vertentes norte e no Porto Santo a partir da tarde. O vento será geralmente moderado, podendo intensificar-se nas zonas montanhosas.

Nos Açores, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado com abertas em todos os grupos, com possibilidade de aguaceiros fracos e pouco frequentes nos grupos Central e Oriental. As temperaturas máximas deverão variar entre os 17 e os 18 graus.