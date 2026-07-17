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Em comunicado, a autarquia detalhou que nos últimos sete dias houve 20.316 pessoas a aderir ao serviço bem como que 23.117 detentores do cartão Porto a atualizaram o cartão na rede de lojas Andante ou nos agentes Payshop.

Citado pelo comunicado, o presidente da câmara, Pedro Duarte, destacou o “enorme sucesso e uma enorme adesão por parte dos portuenses“.

“É uma medida que sempre considerámos importante. Importante para as famílias portuenses, para os seus orçamentos, para mudarmos o paradigma de mobilidade da cidade, para termos mais qualidade de vida e mais bem-estar para todos”, sublinha o autarca eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

Uma vez ativado, o cartão Porto. funciona como um passe Andante, requerendo validação a cada viagem. O título precisa de ser renovado anualmente, mas não carece de carregamentos mensais, assinala o comunicado.

Segundo a nota de imprensa, os portuenses que ainda não detenham o cartão Porto. podem fazer o pedido online, contanto que os períodos de preparação e envio dos cartões para o domicílio fiscal são curtos.

Neste sentido, acrescenta o comunicado, foi acautelado um reforço das equipas para a emissão e processamento dos cartões solicitados por via online, fora do horário do expediente, para que os portuenses possam começar a usar os transportes públicos gratuitos o mais rápido possível.

Os estudantes que residam no Porto, ainda que com morada fiscal noutra localidade, podem pedir também o cartão Porto.

No site do cartão municipal, basta clicar no botão “Aderir” no topo da página e fazer o seu registo.

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