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A startup portuguesa lançou um suplemento “all-in-one” que reúne mais de 25 ingredientes numa única fórmula e quer construir um negócio de subscrição à volta da promessa de simplificar as rotinas de bem-estar dos consumidores.

Fundada por Filipe Barroso, antigo manager de produção e líder de fábrica no setor da suplementação, a Revitacharge passou mais de dois anos a desenvolver uma suplemento alimentar capaz de combinar, numa única dose diária, ingredientes normalmente distribuídos por vários produtos distintos.

A fórmula foi desenhada para responder a cinco necessidades essenciais: energia natural, através de ingredientes como matcha e kombucha; suporte muscular, através de creatina e aminoácidos essenciais (BCAAs); reforço do sistema imunitário, através de antioxidantes; hidratação, com eletrólitos; e foco e concentração mental, através de nootrópicos.

O consumidor moderno quer simplificar. Em vez de gerir vários suplementos diferentes, procurámos criar uma solução completa que pudesse integrar-se facilmente na rotina diária, explica Filipe Barroso, founder da Revitacharge.

O produto é comercializado em formato de pó e basta misturar uma colher de 12 gramas com água, “idealmente logo pela manhã”. Mas, para o fundador, a proposta de valor vai além da conveniência.

Combinamos três fatores que raramente coexistem no mercado: uma fórmula cientificamente validada, certificação independente que garante que o produto corresponde ao que está no rótulo e sabores orgânicos, numa categoria dominada por aromas artificiais.

A criação da fórmula exigiu mais de dois anos de trabalho. O período foi dedicado ao desenvolvimento científico, testes de segurança e certificação antes da chegada ao mercado.

O público-alvo é amplo, mas partilha um denominador comum: um estilo de vida ativo. Desde profissionais que procuram mais energia e foco durante o dia, a praticantes de exercício físico interessados em recuperação muscular ou consumidores que procuram reforçar a imunidade e melhorar a hidratação.

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O maior desafio? “Criar uma comunidade“

Se o desenvolvimento do produto foi um desafio técnico, a fase seguinte passa por conquistar a confiança dos consumidores.

O suplemento, por si só, não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é dormir bem, alimentar-se bem e ter hábitos saudáveis. O suplemento serve para complementar esse trabalho.

A empresa quer posicionar-se através de uma comunicação centrada na transparência e na educação do consumidor, numa categoria frequentemente marcada por promessas exageradas.

Aposta na subscrição

O modelo de negócio assenta em duas modalidades: compra única e subscrição mensal. É esta última que a startup vê como principal motor de crescimento.

Além da entrega recorrente do produto, os subscritores têm acesso a uma comunidade própria, sessões online com especialistas da área do bem-estar e iniciativas como retiros focados em wellness.

A subscrição permite-nos criar uma relação contínua com o cliente e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo, em vez de termos apenas uma transação pontual, afirma Filipe Barroso.

Crescer antes de levantar capital

Para já, a empresa está a ser financiada exclusivamente com capitais próprios e não se encontra numa ronda formal de investimento. Ainda assim, o fundador admite que a entrada de um parceiro estratégico poderá fazer sentido numa próxima fase.

O foco neste momento é validar o modelo, consolidar a operação e aumentar a base de clientes. Quando chegar a fase de escalar mais rapidamente, estaremos abertos ao parceiro certo.

Três produtos a caminho…

Os próximos dois anos devem ficar marcados pela expansão do portefólio. A Revitacharge prevê lançar, em 2027, três novas fórmulas especializadas: uma para atletas de alta competição, outra focada no equilíbrio hormonal feminino e uma terceira dedicada à longevidade.

“Estamos a construir um ecossistema de produtos complementares. O objetivo é que as futuras fórmulas funcionem em conjunto com o Daily Balance Mix e respondam a diferentes momentos e necessidades da vida”, conclui Filipe Barroso, founder da Revitacharge.

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