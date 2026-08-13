Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma rede de tráfico de droga que abastecia reclusos de quatro prisões da região Centro foi desmantelada pela Polícia Judiciária. A operação, desencadeada esta quinta-feira, terminou com 20 detenções e revelou diferentes métodos para fazer chegar os estupefacientes ao interior das cadeias, incluindo a ocultação em alimentos, no corpo e em folhas de papel.

A investigação da PJ, denominada “Tranca Segura”, começou por identificar uma estrutura organizada que funcionava entre o interior e o exterior das prisões. De um lado estavam reclusos que coordenavam a distribuição; do outro, pessoas em liberdade encarregadas de obter e introduzir os estupefacientes.

O negócio abrangia, segundo a investigação, os estabelecimentos prisionais da Guarda, Viseu, Coimbra e Lamego.

O esquema começava dentro da prisão

Um dos principais suspeitos encontrava-se já preso na Guarda. Segundo a PJ, o recluso terá assumido a coordenação da rede a partir do estabelecimento prisional, mantendo contactos com elementos que estavam em liberdade.

O homem tinha antecedentes por tráfico de droga, incluindo uma condenação no Peru. A partir da prisão, terá continuado a organizar a entrada e distribuição dos estupefacientes e a encaminhar para aquele país parte do dinheiro obtido com o tráfico.

A investigação permitiu perceber que a rede não dependia de um único método para fazer entrar a droga nas cadeias. Os suspeitos adaptavam o sistema ao tipo de produto e às circunstâncias.

Droga escondida de várias formas

Num dos casos investigados, pólen de haxixe era transportado no interior do corpo. Noutro, os investigadores encontraram cocaína escondida dentro de um rolo de carne.

A rede recorria também a substâncias sintéticas impregnadas em papel, uma forma de transporte particularmente difícil de detetar e que tem vindo a preocupar as autoridades prisionais.

Foi precisamente durante tentativas concretas de introdução de droga nas prisões que a investigação conseguiu deter quatro pessoas.

Buscas em três prisões

A operação culminou no cumprimento de 23 mandados de busca e na detenção de 20 pessoas: 17 homens e três mulheres.

Foram realizadas buscas nos estabelecimentos prisionais da Guarda, Coimbra e Lamego, além de diligências em vários outros locais relacionados com os suspeitos.

Um dos detidos foi encontrado na posse de uma arma proibida.

Os envolvidos são suspeitos de crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.

Um problema que vai além desta rede

A operação surge num momento de crescente preocupação das autoridades com a entrada de drogas sintéticas nas prisões portuguesas.

O papel utilizado para transportar determinadas substâncias tornou-se particularmente problemático porque pode ser apresentado como correspondência dirigida aos reclusos. A droga é posteriormente extraída ou consumida no interior da prisão.

As visitas continuam igualmente a ser apontadas como um dos principais pontos de entrada de estupefacientes nas cadeias portuguesas.

No caso agora investigado, a PJ conseguiu reconstruir uma cadeia que começava na obtenção da droga, passava pela sua introdução nos estabelecimentos prisionais e terminava na distribuição aos consumidores.

A operação “Tranca Segura” permitiu assim atingir não apenas quem transportava a droga, mas também a estrutura que, segundo a investigação, continuava a funcionar a partir do interior de uma prisão.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.