Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Agora é oficial: o trabalho do Parlamento Europeu sobre o acordo União Europeia–Estados Unidos está suspenso até novo aviso. A nossa equipa de negociação decidiu suspender a implementação jurídica do acordo de Turnberry e adiar a votação prevista para amanhã", escreveu o presidente da comissão parlamentar, Bernd Lange, numa publicação na rede social X.

De acordo com o eurodeputado alemão, que coordena a comissão do Comércio Internacional, a atual incerteza jurídica em torno das tarifas norte-americanas impede o Parlamento de prosseguir com o processo legislativo. "É necessário haver clareza e segurança jurídica antes de se poderem tomar quaisquer medidas adicionais”, sublinhou.

Estava previsto para terça-feira que esta comissão parlamentar votasse a sua posição sobre duas propostas legislativas destinadas a implementar aspetos do acordo comercial entre a UE e os EUA. Contudo, na passada sexta-feira, o Supremo Tribunal norte-americano decidiu anular as tarifas globais impostas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao abrigo de uma lei de poderes de emergência, considerando que essa legislação não confere ao chefe de Estado autoridade para impor impostos sobre importações, uma competência que a Constituição dos EUA atribui ao Congresso.

Na sequência dessa decisão judicial, a comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu reuniu-se esta segunda-feira, em Bruxelas, numa sessão extraordinária, da qual resultou a suspensão formal da ratificação do acordo.

Também hoje, na capital belga, a Comissão Europeia afirmou estar a aguardar esclarecimentos de Washington sobre o impacto da nova série de tarifas globais de 15% anunciada por Donald Trump, destinadas a substituir as tarifas que foram entretanto derrubadas pelo Supremo Tribunal, e sobre a forma como estas medidas poderão afetar o acordo comercial transatlântico.

Em julho do ano passado, a Comissão Europeia, que detém a competência exclusiva da política comercial da União, e os Estados Unidos alcançaram um acordo político que previa um enquadramento tarifário com um teto de 15% sobre a maioria das exportações europeias para o mercado norte-americano, bem como a eliminação de diversas tarifas dos EUA sobre produtos industriais europeus.

Esse acordo, cuja ratificação já se encontrava suspensa no Parlamento Europeu, tinha como objetivo restaurar a estabilidade e a previsibilidade nas relações comerciais transatlânticas, num contexto marcado por sucessivas tensões tarifárias entre Bruxelas e Washington.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.