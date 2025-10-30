Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Medialivre apresentou uma queixa formal à Autoridade da Concorrência (AdC) contra a RTP, SIC e TVI, acusando as três estações de práticas anticoncorrenciais e de cartelização no acordo firmado com os candidatos às eleições presidenciais para a transmissão dos debates televisivos nos três canais em sinal aberto, escreve o Diário de Notícias.

O que aconteceu?

A RTP, a SIC e a TVI chegaram a acordo entre si, e com oito candidatos presidenciais, para a realização de debates televisionados, 'boicotando' todos os outros canais.

“As três estações de televisão, dada a relevância da eleição, sublinham de novo a importância da transmissão em sinal aberto e disponível a todos os portugueses no continente, regiões autónomas e ainda por todo o mundo através dos nossos canais internacionais e das plataformas digitais”, referiram as direções da RTP, SIC e TVI numa nota conjunta enviada às candidaturas presidenciais, a que o DN teve acesso.

E que queixa é esta?

A empresa proprietária da CMTV e do canal Now pede medidas cautelares imediatas que impeçam a realização dos frente a frente, bem como a abertura de um processo sancionatório contra as televisões envolvidas. Recorde-se que, na quarta-feira, 29 de outubro, a RTP, a SIC e a TVI garantiram numa nota conjunta que o modelo dos debates foi aceite por todos os candidatos e rejeitaram que exista "exclusividade".

"Na argumentação enviada à AdC - 111 pontos distribuídos ao longo de 15 páginas -, a Medialivre sustenta que as três operadoras “concertaram-se com o objetivo de eliminar a concorrência e excluir outros canais” do modelo de debates presidenciais, em particular os seus próprios canais, “reservando entre si a organização e a transmissão” dos encontros entre candidatos", lê-se no artigo.

O que dizem os candidatos?

Até ao momento, apenas o candidato Gouveia e Melo comentou esta notícia, dando conta que apesar de ter debates marcados nestas três estações televisivas, não entende nenhuma "exclusividade" com RTP, SIC e TVI.

E como foram marcados os debates?

Segundo os canais, os debates vão ser emitidos em horário nobre, pelas 21h00, e têm como objetivo garantir aos eleitores um acompanhamento abrangente dos candidatos e das suas propostas. A RTP vai transmitir 12 debates, a SIC oito e a TVI outros oito.

O primeiro confronto está marcado para 17 de novembro, na TVI, entre André Ventura e António José Seguro, enquanto o último terá lugar a 22 de dezembro, na TVI, com Henrique Gouveia e Melo frente a Luís Marques Mendes.

Alguns dias não incluem debates devido a compromissos desportivos ou outros eventos de programação, o que explica a extensão do ciclo até perto do Natal.

Calendário completo de debates

17 de novembro: André Ventura vs. António José Seguro (TVI)

18 de novembro: Luís Marques Mendes vs. António Filipe (SIC)

20 de novembro: Henrique Gouveia e Melo vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)

23 de novembro: Catarina Martins vs. Henrique Gouveia e Melo (SIC)

24 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Jorge Pinto (RTP)

25 de novembro: Luís Marques Mendes vs. André Ventura (SIC)

26 de novembro: Jorge Pinto vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)

27 de novembro: António José Seguro vs. João Cotrim de Figueiredo (RTP)

28 de novembro: André Ventura vs. Catarina Martins (TVI)

29 de novembro: Luís Marques Mendes vs. Jorge Pinto (RTP)

30 de novembro: João Cotrim de Figueiredo vs. António Filipe (SIC)

1 de dezembro: António José Seguro vs. Jorge Pinto (RTP)

2 de dezembro: António Filipe vs. Henrique Gouveia e Melo (TVI)

3 de dezembro: António José Seguro vs. Luís Marques Mendes (RTP)

4 de dezembro: Catarina Martins vs. João Cotrim de Figueiredo (TVI)

6 de dezembro: António José Seguro vs. Catarina Martins (SIC)

7 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. Luís Marques Mendes (TVI)

8 de dezembro: António Filipe vs. Jorge Pinto (RTP)

9 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. António José Seguro (SIC)

10 de dezembro: Catarina Martins vs. António Filipe (RTP)

11 de dezembro: André Ventura vs. Jorge Pinto (SIC)

12 de dezembro: Luís Marques Mendes vs. Catarina Martins (RTP)

13 de dezembro: André Ventura vs. António Filipe (RTP)

15 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. André Ventura (RTP)

19 de dezembro: João Cotrim de Figueiredo vs. André Ventura (SIC)

20 de dezembro: António José Seguro vs. António Filipe (TVI)

21 de dezembro: Catarina Martins vs. Jorge Pinto (RTP)

22 de dezembro: Henrique Gouveia e Melo vs. Luís Marques Mendes (TVI)

As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026.

Segundo a Medialivre, o acordo entre RTP, SIC e TVI constitui “uma prática colusiva horizontal de natureza exclusória”, que viola a Lei da Concorrência e os princípios de pluralismo e igualdade de tratamento entre operadores televisivos.

A empresa argumenta que, mesmo tendo as três televisões recuado na exigência inicial de exclusividade - que não caiu bem em alguns candidatos e motivou pronta oposição da Medialivre, como o DN deu conta -, o efeito prático mantém-se: “com ou sem exclusividade, a Medialivre não consegue, sozinha, organizar um modelo concorrente de debates”.

A Medialivre considera que a atuação das três estações “compromete o normal funcionamento do mercado televisivo” e “prejudica o pluralismo informativo”, acusando-as de formar um “cartel de facto” para controlar o acesso aos debates e reforçar o seu poder de mercado conjunto.

A dona dos canais de cabo CMTV e Now invoca ainda decisões anteriores da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e posições públicas da Comissão Nacional de Eleições (CNE) a propósito de queixa semelhante relativa ao modelo de debates das últimas eleições legislativas, sublinhando que ambas reconheceram que a associação da CMTV e da News Now aos debates “teria ampliado o esclarecimento dos cidadãos”.

“A concertação entre operadores concorrentes teve por objeto eliminar a concorrência no acesso à organização e transmissão dos debates presidenciais”, lê-se no documento entregue pela Medialivre à AdC, que cita ainda o parecer da CNE a propósito da queixa apresentada sobre as legislativas: “As eleições não são negócio”.

No pedido final, a empresa requer à Autoridade da Concorrência que acione medidas cautelares e ordene a suspensão imediata do acordo entre RTP, SIC e TVI “até decisão final sobre o mérito do processo”, impedindo os frente a frente de se realizarem, e que instaure um processo sancionatório àquelas três estações concorrentes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.