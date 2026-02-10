Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ynys Gifftan, uma ilha de maré situada no estuário de Dwyryd, em Gwynedd, no País de Gales, foi colocada à venda por 350 mil libras, um valor ligeiramente acima do preço médio de uma casa no Reino Unido, estimado em cerca de 300 mil libras, diz a BBC.

A ilha inclui uma casa de pedra de época vitoriana, que foi habitada até à década de 1970. Segundo os agentes imobiliários da Carter Jonas, com sede em Bangor, o edifício encontra-se atualmente em estado degradado e necessita de obras de renovação extensivas. Fotografias recentes mostram uma estrutura bastante danificada, refletindo décadas de abandono.

Ynys Gifftan é uma ilha de maré, o que significa que o acesso varia consoante o nível da água. Durante a maré cheia, só é possível chegar de barco. Já na maré baixa, o percurso pode ser feito a pé, atravessando areias e zonas alagadas do estuário. Registos históricos indicam que antigos habitantes, ao longo do século XX, costumavam tirar os sapatos para atravessar a pé entre a ilha e o continente.

A propriedade tem uma longa história. De acordo com arquivos citados pela BBC, a ilha foi oferecida aos antepassados de Lord Harlech pela Rainha Ana, no século XVIII. O nome Ynys Gifftan traduz-se, em inglês, por Anne’s Gift Island (Ilha do Presente de Ana), numa referência direta a essa dádiva real.

Os agentes imobiliários afirmam que a venda já despertou bastante interesse. Elis Jones, avaliador envolvido no processo, afirmou que nunca tinha vendido uma ilha anteriormente, sublinhando o carácter invulgar da propriedade. Estão a ser organizadas visitas acompanhadas, tendo em conta os riscos associados ao acesso, ao terreno irregular e às condições das marés.

