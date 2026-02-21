Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Duas das vítimas encontram-se Hospital Santa Maria e uma no Hospital São José. Sendo duas são adolescentes, uma já teve alta hospitalar no sábado de manhã, avança a RTP, e outra permanece internada em situação estável. As restantes duas vítimas receberam assistência no local.

Segundo a CNN Portugal, o condutor, que apresentaria indícios de se encontrar sob efeito de álcool, abandonou a viatura após o embate e fugiu apeado, estando a ser procurado pelas autoridades.

O incidente ocorreu na Rua Nova da Trindade, na zona do Chiado, em Lisboa após um indivíduo, alegadamente entre os 26 e os 30 anos, furtar um carro cujo dono jantava num restaurante próximo. Na pressa, abalroou dois veículos, atropelou transeuntes e acabou por embater numa parede, fugindo a pé. Testemunhas tentaram impedir a fuga, sem sucesso.

Segundo o Público, a PSP já identificou o suspeito e continua à sua procura. A investigação está a cargo da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP. O caso poderá estar relacionado com uma tentativa de furto da viatura.