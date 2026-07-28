Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Foi uma das melhores conversas que já tive com o nosso amigo, o Presidente dos Estados Unidos, Trump", comentou o líder israelita através de um vídeo, antes de se dirigir para uma cerimónia em memória do falecido senador republicano Lindsey Graham.

Após o encontro na Sala Oval da Casa Branca, Netanyahu destacou "uma reunião de total cooperação", bem como o "apoio mútuo, com entendimento sobre o objetivo comum de que o Irão não terá armas nucleares" e também sobre outros temas que não especificou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.