Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Donald Trump admitiu a possibilidade de manter de forma permanente a arena da UFC que está a ser construída na Ala Sul da Casa Branca para acolher um grande evento de artes marciais mistas ainda este mês.

Num vídeo publicado na sua conta oficial no TikTok, o presidente dos Estados Unidos comparou a estrutura à Torre Eiffel, recordando que o monumento parisiense foi inicialmente concebido como uma instalação temporária para a Exposição Universal de 1889.

"As pessoas não sabem que a Torre Eiffel foi construída para a Exposição Universal e que era suposto ser desmontada logo depois. Mas acabaram por gostar dela e decidiram deixá-la ficar", afirmou Trump. "Estamos a construir algo em frente à Casa Branca que muitas pessoas consideram bastante atrativo. Vai receber o grande combate da UFC de 14 de junho e talvez nunca a retiremos."

Segundo o The Guardian, a arena está a ser montada há várias semanas nos jardins da residência presidencial. A estrutura tem cerca de 27 metros de altura e está decorada com a bandeira norte-americana e dezenas de câmaras.

O evento, denominado "Freedom 250", assinala simultaneamente o 250.º aniversário dos Estados Unidos e o 80.º aniversário de Donald Trump.

Segundo a organização, a arena terá capacidade para cerca de 4.500 espectadores. A maioria dos lugares será destinada a militares norte-americanos, não estando prevista a venda de bilhetes ao público. Milhares de pessoas poderão, no entanto, acompanhar os combates através de ecrãs gigantes instalados na zona do Ellipse, junto à Casa Branca.

A participação dos militares está também sujeita a critérios físicos específicos. De acordo com documentos internos do Pentágono divulgados pela imprensa norte-americana, os militares selecionados para assistir aos combates terão de cumprir os padrões físicos exigidos pelas respetivas forças armadas, incluindo um rácio entre perímetro abdominal e altura inferior a 0,55.

A arena da UFC é o mais recente elemento da remodelação promovida por Trump na Casa Branca desde o seu regresso ao cargo. Nos últimos meses, o presidente introduziu novos detalhes dourados na Sala Oval, alterou parte do Jardim das Rosas e avançou com a construção de um salão de baile no complexo presidencial.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.