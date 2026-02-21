Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Friedrich Merz afirmou, em declarações à imprensa na Alemanha, que vai viajar até Washington com uma posição europeia coordenada: “O maior veneno para as economias da Europa e dos EUA é esta constante incerteza sobre tarifas. E esta incerteza tem de acabar.” O chanceler acrescentou que irá trabalhar com outros países da União Europeia para apresentar uma estratégia conjunta face às novas medidas norte-americanas.

Segundo a BBC, William Bain, responsável pela política comercial na Câmara de Comércio Britânica, criticou as novas taxas e alertou que estas são “prejudiciais para o comércio, para os consumidores e empresas dos EUA” e poderão “enfraquecer o crescimento económico global”. William Bain defendeu ainda que tanto empresas europeias como norte-americanas precisam de “clareza e estabilidade”, frisando que “tarifas mais altas não são a forma de o conseguir”.

