Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As famílias portuguesas enfrentam um novo obstáculo quando o desafio é encontrar uma residência sénior para um familiar. Além de a oferta ser insuficiente para responder à procura, o que provoca um aumento generalizado dos preços praticados, mais de um terço das unidades já reportam a existência de utentes de outras nacionalidades.

Este novo fenómeno nas ERPI (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) em Portugal reflete a crescente atratividade do País para cidadãos estrangeiros que escolhem passar a reforma num destino internacional. No Relatório Global de Reforma 2025, Portugal surge em primeiro lugar como o país que oferece melhor qualidade aliada a um menor custo de vida.

"Este indicador confirma a perceção de que era cada vez mais frequente encontrar cidadãos de outras nacionalidades nas residências sénior em Portugal. São pessoas com uma capacidade financeira acima da média portuguesa e que olham para o mercado português como um destino de eleição", afirma Nuno Saraiva da Ponte, CEO da Via Sénior.

O estudo alerta para a escassez de vagas, sendo que 70% das unidades não têm disponibilidade imediata, um aumento face aos 67% registados no ano anterior, enquanto quase 70% das residências mantêm listas de espera, em 36% dos casos superiores a seis meses. A pressão sobre a rede reflete-se nos preços, com um quarto individual a atingir em média 1921 euros por mês, enquanto um quarto duplo custa 1717, valores que representam aumentos de 250 e 200 euros, respetivamente, face a 2024.

A permanência prolongada dos residentes, em média entre um e cinco anos para 62,7% dos utentes, contribui para reduzir a rotatividade das vagas. O perfil etário concentra-se em faixas avançadas, pois 52,7% têm entre 86 e 90 anos e 30% entre 81 e 85 anos, reforçando a necessidade de cuidados especializados.

O setor tem também investido em tecnologia, sendo que cerca de 85% das residências integram serviços digitais de saúde, segurança e comunicação, incluindo teleconsultas, monitorização remota e videochamadas com familiares. A presença de profissionais de saúde continua sólida, com enfermeiros em 99% das unidades, médicos em 96,4% e fisioterapeutas em 74,5%.

O 4.º Retrato das Residências Sénior em Portugal envolveu residências representativas de cerca de 45% das camas privadas existentes no país, oferecendo um panorama detalhado da evolução do setor e das necessidades crescentes da população sénior.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.