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A Swatch decidiu encerrar lojas em cidades como Londres, Birmingham, Cardiff, Glasgow, Liverpool, Manchester e Sheffield, depois de grandes concentrações de pessoas junto aos estabelecimentos devido ao lançamento da nova coleção Royal Pop, desenvolvida em parceria com a fabricante de relógios de luxo Audemars Piguet.

Segundo a BBC, a empresa suíça justificou a decisão com “considerações de segurança tanto para os clientes como para os funcionários”. A marca apelou ainda para que os consumidores “não se desloquem em grande número às lojas” para adquirir o produto.

A coleção Royal Pop inclui oito modelos de relógios de bolso, com preços a partir de 335 libras (cerca de 384 euros). No entanto, alguns exemplares já surgiram em plataformas de revenda online por valores que chegam às 16 mil libras (mais de 18 mil euros).

Em Portugal, os relógios já estão também à venda, com valores entre os 385 e os 400 euros. A Coleção Bioceramic Royal Pop está disponível para compra apenas em lojas Swatch selecionadas em todo o mundo, que podem ser verificadas aqui. As compras estão limitadas a um relógio por pessoa, por dia e por loja.

A marca descreve os novos relógios como uma colaboração “disruptiva” entre dois ícones da relojoaria suíça. Inspirada no movimento Pop Art das décadas de 1950 e 1960, a coleção combina o design Royal Oak da Audemars Piguet com a linha POP da Swatch, lançada nos anos 1980.

Segundo a marca, estes relógios de bolso são concebidos para um "estilo criativo". "Usa-os ao pescoço, no pulso, no bolso ou presos a uma mala. O seu design modular, inspirado na nossa icónica linha POP, possibilita-te escolheres várias e diferentes formas de os usar", lê-se no site da marca.

Mais casos de concentrações pelos relógios

Em Liverpool, alguns clientes terão permanecido acampados durante dois dias junto à loja na Paradise Street. A polícia de Merseyside revelou ter recebido, pelas 07h00 de sábado, uma denúncia relacionada com um grupo de homens que estaria a agir de forma agressiva e a fazer ameaças no exterior da loja. As autoridades deslocaram-se ao local e a multidão acabou por dispersar pouco depois.

Já em Cardiff, a polícia do Sul do País de Gales indicou ter sido chamada às 06h20 devido a cerca de 300 pessoas que tentavam entrar no centro comercial St. Davids. Um homem de 25 anos foi detido e alvo de uma ordem de dispersão.

As filas não se limitaram ao Reino Unido: também se registaram ajuntamentos em cidades como Nova Iorque e Tóquio. Em Nova Iorque, alguns entusiastas dos relógios terão estado acampados durante uma semana, havendo relatos de pessoas que se sentiram mal enquanto aguardavam.

França também não escapou ao fenómeno, com filas a serem registadas em Paris, Bordéus ou Lyon. Milão seguiu os mesmos passos.

A Swatch cancelou ainda o evento de lançamento previsto para o Dubai Mall, nos Emirados Árabes Unidos, devido à elevada afluência.

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