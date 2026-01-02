Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, explicou à RTP que ainda não é possível associar o desaparecimento da jovem ao incidente, mas que os serviços consulares estão a acompanhar a situação de perto. A portuguesa ferida, internada no Hospital de Sion, terá cerca de 40 anos e poderá ter sofrido fratura numa perna ou queimaduras, embora o seu estado de saúde ainda não tenha sido divulgado. A família da vítima já foi informada.

Segundo Emídio Sousa, a portuguesa desaparecida é uma jovem na casa dos 20 anos, residente em Crans-Montana.

“É sempre especulativo afirmar qualquer coisa de forma categórica”, sublinhou, lembrando que há 40 mortos e mais de 115 feridos, e que a prioridade continua a ser a assistência às vítimas. O Governo português já disponibilizou, através dos mecanismos europeus de proteção civil, duas vagas hospitalares para queimados, uma no Porto e outra em Lisboa.

Segundo o comandante da polícia cantonal do Valais, Frédéric Gisler, 113 das 119 pessoas feridas já foram formalmente identificadas. Entre as vítimas estão 71 cidadãos suíços, 14 franceses, 11 italianos, quatro sérvios, um bósnio, um belga, um luxemburguês, um polaco e uma portuguesa. A nacionalidade de 14 feridos permanece por apurar, revela o jornal suíço Blick.

“A polícia cantonal do Valais está a trabalhar a um ritmo muito elevado para dar respostas legítimas às muitas questões levantadas por esta catástrofe”, afirmou Frédéric Gisler, sublinhando que o processo de identificação formal continua em curso.

Relativamente às vítimas mortais, o responsável policial acrescentou que a identificação das vítimas fatais está a decorrer.

Na madrugada do dia de Ano Novo, um incêndio seguido de explosão no Constellation Bar, em Crans-Montana, Suíça, provocou pelo menos 40 mortos e mais de 115 feridos, a maioria jovens. O fogo terá sido causado por velas-foguetes presas a garrafas de champanhe, segundo testemunhas.

