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Ventura falou aos jornalistas na Assembleia da República, durante abordagens sobre as negociações para as nomeações no Tribunal Constitucional. Na transmissão televisiva, a marca era claramente visível na sua face.

“Não fui agredido”, afirmou o líder do Chega, sem adiantar mais detalhes sobre a origem do olho negro.

No domingo de Páscoa, Ventura já tinha publicado um vídeo nas redes sociais em que mostrava a mazela, referindo-se a ela como um “pequeno contratempo” e expressando esperança de que a situação se resolvesse nos dias seguintes.

Segundo o Observador, a assessoria do Chega não forneceu explicações adicionais sobre o que aconteceu.

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