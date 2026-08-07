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O Zoo Aquarium de Madrid anunciou o nascimento de uma cria de elefante asiático de Sumatra, uma das subespécies de elefante mais ameaçadas do mundo. O nascimento ocorreu na quarta-feira, pouco depois das 14h00, após um parto com cerca de 20 minutos, e o macho encontra-se em bom estado de saúde, segundo informou o parque zoológico.

Segundo o El País, a cria pesa entre 80 e 90 quilos e representa um novo impulso para o programa europeu de conservação desta espécie, classificada como em perigo crítico de extinção.

A mãe, Cynthia, deu à luz após mais de 21 meses de gestação, o período de gravidez mais longo entre todos os mamíferos terrestres. Cerca de meia hora depois do nascimento, a cria já conseguia levantar-se e dar os primeiros passos junto da progenitora.

A veterinária do Zoo Aquarium de Madrid, Eva Martínez, explicou que a equipa acompanhava a evolução de Cynthia há várias semanas através de controlos hormonais que indicavam a proximidade do parto. A responsável destacou que a atenção da mãe tem sido excelente e que o comportamento do grupo familiar tem sido exemplar.

Apesar da evolução positiva, os especialistas vão manter uma vigilância apertada sobre a cria durante as próximas semanas, com o objetivo de acompanhar o seu desenvolvimento e garantir que decorre com normalidade.

O Zoo Aquarium de Madrid acolhe os únicos exemplares de elefante asiático de Sumatra existentes na Europa integrados no Programa Europeu de Reprodução e Conservação de Espécies Ameaçadas (EEP), coordenado pela Associação Europeia de Zoos e Aquários (EAZA). Estes programas procuram manter populações geneticamente viáveis de espécies ameaçadas e contribuir para a sua conservação a longo prazo.

A população mundial de elefantes asiáticos é estimada em cerca de 52 mil exemplares, sendo a subespécie de Sumatra a mais ameaçada das três existentes.

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