Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à rádio France Info, o Laurent Nuñez indicou que o número de detenções foi 45% superior ao registado no ano anterior, quando as comemorações da conquista do título europeu pelo PSG também deram origem a distúrbios.

Entre os incidentes ocorridos na noite de sábado, destaca-se a morte de um motociclista de 24 anos, que embateu em blocos de betão colocados na via circular de Paris.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condenou a violência registada em Paris e noutras cidades após a final da Liga dos Campeões, classificando os acontecimentos como “inaceitáveis”.

Até pouco antes da meia-noite de sábado, a Procuradoria de Paris tinha anunciado a detenção de 260 pessoas, suspeitas de envolvimento em agressões a agentes das forças de segurança, ataques à propriedade, incluindo roubos e atos de vandalismo, e perturbação da ordem pública.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.