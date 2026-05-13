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A decisão de isolamento foi tomada depois de confirmada a morte de um homem de 90 anos durante a viagem, estando em curso investigações para determinar se o óbito está associado a uma possível epidemia de gastroenterite a bordo.

O navio, operado pela Ambassador Cruise Line, chegou na noite de terça-feira ao porto de Bordéus proveniente de Brest, após uma rota que incluiu escalas em Belfast, Liverpool e nas Ilhas Shetland.

A bordo seguiam cerca de 1.200 passageiros e 514 membros da tripulação, maioritariamente de nacionalidade britânica e irlandesa. Segundo as autoridades, cerca de 50 pessoas já apresentaram sintomas compatíveis com infeção gastrointestinal e estão a ser submetidas a análises.

As primeiras avaliações apontam para um possível surto de norovírus, um agente altamente contagioso responsável por gastroenterites agudas, caracterizadas por vómitos e diarreia.

Perante o cenário, as autoridades sanitárias ordenaram o confinamento preventivo de todos os ocupantes do navio, que deveria seguir viagem para Espanha após a escala em Bordéus.

Equipas de saúde pública estão a bordo a acompanhar a situação, enquanto decorrem testes laboratoriais para confirmar a origem do surto e avaliar a sua extensão.

O objetivo das medidas é evitar a propagação do vírus tanto dentro do navio como em terra, num contexto em que este tipo de surtos é conhecido por se disseminar rapidamente em ambientes fechados.

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