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De acordo com a NASA, o objeto entrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de cerca de 120 mil quilómetros por hora e desintegrou-se a uma altitude de aproximadamente 64 quilómetros. A explosão ocorreu pouco depois das 14h locais e libertou uma energia equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT, o que explica os fortes booms sónicos ouvidos na região.

A agência espacial norte-americana esclareceu que o fenómeno não estava associado a qualquer chuva de meteoros ativa e que se tratava de um objeto natural, descartando a hipótese de ser lixo espacial ou a reentrada de um satélite.

Imagens de satélite captaram o momento da explosão, que produziu uma bola de fogo visível no céu. Nas redes sociais, muitos habitantes relataram ter ouvido um estrondo semelhante a uma explosão ou a um trovão muito intenso. Alguns afirmaram que as janelas vibraram e que as casas chegaram a abanar.

Este tipo de fenómeno ocorre quando um meteoro entra na atmosfera terrestre a grande velocidade. O atrito com o ar provoca um aquecimento extremo que pode levar o objeto a fragmentar-se ou explodir antes de atingir o solo. Quando a energia libertada é suficientemente elevada, produz ondas de choque audíveis a grandes distâncias.

Apesar do impacto visual e sonoro, o The Guardian diz que não foram reportados feridos nem danos significativos associados à explosão. As autoridades e especialistas continuam a analisar os dados recolhidos para determinar com maior precisão a dimensão e a composição do meteoro.