"Teremos de (...) lutar na ONU e em todos os outros fóruns contra a propaganda enganosa contra nós e contra os apelos à criação de um Estado palestiniano, que colocaria em risco a nossa existência e constituiria uma recompensa absurda ao terrorismo", disse, salientando que "a comunidade internacional ouvirá a nossa posição sobre este assunto nos próximos dias".
Netanyahu deverá discursar perante a Assembleia Geral em Nova Iorque na sexta-feira e reunir-se na segunda-feira seguinte, 29 de setembro, com o Presidente Donald Trump em Washington, segundo a agência de notícias espanhola EFE.
"Esta será a quarta vez que me reunirei com ele desde o início do seu segundo mandato, mais do que com qualquer outro líder mundial. E temos muito sobre o que conversar", disse Netanyahu.
