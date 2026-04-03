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A informação foi divulgada pela agência de notícias Associated Press (AP), que citou fontes militares que falaram sob anonimato para descrever as operações, ainda em curso.

O resgate aconteceu enquanto as forças norte-americanas conduziam uma operação de busca e salvamento, de acordo com três pessoas que falaram sob anonimato.

A operação está a ser acompanhada por forças israelitas.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse, em comunicado, que o Presidente norte-americano, Donald Trump, foi informado do incidente, sem acrescentar pormenores.

Antes, a televisão estatal iraniana avançou que as Forças Armadas do país tinham abatido um caça norte-americano no sul, o que provocou uma operação dos EUA e Israel.

A emissora estatal IRIB mostrou imagens de dois supostos helicópteros dos EUA que estavam à procura dos pilotos do caça abatido, com capacidade para uma tripulação de dois elementos, indicou a agência de notícias EFE.

A agência iraniana Fars noticiou que as forças iranianas iniciaram buscas para localizar a tripulação.

Um comunicado da polícia, divulgado pelas forças de segurança iranianas, registou que o avião foi alvejado enquanto sobrevoava o centro do Irão, tendo sido abatido na província de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, no sudoeste.

"Se capturarem o ou os pilotos inimigos com vida e os entregarem à polícia ou às Forças Armadas, receberão uma generosa recompensa", disse a polícia, na mensagem lida na transmissão da televisão estatal.

A 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar contra o Irão, que retaliou com ataques a alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas de países vizinhos.

Em março, as forças iranianas anunciaram que tinham atingido e danificado um F-35 norte-americano, mas esta é a primeira vez desde o início do conflito que os órgãos de comunicação social noticiaram o abate de um caça.

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